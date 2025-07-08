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        Engelli kızıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde engelli kızı Rana Akın ile denizde boğulma tehlikesi geçiren Murat Akın (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:35
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        Engelli kızıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde engelli kızı Rana Akın ile denizde boğulma tehlikesi geçiren Murat Akın (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rana Akın’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay, dün Cebeci Çamlık Mahallesi Uzunkum Plajı’nda meydana geldi. Denize giren Murat Akın ve engelli kızı Rana Akın, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Baba ile kızının boğulma tehlikesini geçirdiğini fark eden Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları harekete geçti. Cankurtaranlar ve çevredekilerin yardımıyla baba ile kızı denizden çıkartıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Rana ve Murat Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan 2 kişiden Murat Akın, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Rana Akın’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Baba ve kızının Düzce’nin Gölyaka ilçesinden denize girmek için Kandıra’ya geldiği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Murat Akın’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gölyaka’ya bağlı Güzeldere köyüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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