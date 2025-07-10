Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 10.07.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.’yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ferhat B.’nin durumunun ağır olduğu belirtiirken, Y.G. gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Y.G., bıçakla Ferhat B.’yi göğsünden yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ferhat B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Y.G. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve evde çalışma gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Halit Ergül'ün savunmasından başlıklar
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        Rubio: Rusya 100 bin asker kaybetti
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı üvey oğlunu bıçakla yaraladı
        Kocaelispor, Show'u satın alma opsiyonuyla kiraladı
        Kocaelispor, Show'u satın alma opsiyonuyla kiraladı
        Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiraladı
        Kocaelispor, Angolalı orta saha oyuncusu Show'u kiraladı
        Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı 1'i kayboldu
        Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı 1'i kayboldu
        Midibüsün altına kalan yaya ağır yaralandı: O anlar kamerada
        Midibüsün altına kalan yaya ağır yaralandı: O anlar kamerada
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i...
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i...