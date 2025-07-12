Üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı (2)
ÜVEYOĞLUNU BIÇAKLAYAN BABA TUTUKLADI Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.
ÜVEYOĞLUNU BIÇAKLAYAN BABA TUTUKLADI
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.’yi göğsünden bıçakla yaralayan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat B.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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