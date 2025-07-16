Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Testo Taylan 14 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

        TESTO Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Testo Taylan 14 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TESTO Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Danyıldız, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım" dedi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkiinde meydan geldi. Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Körfez ilçesinde bulunan aile evine geldi. Burada komşuları olan 14 yaşındaki bir çocuğun kendisini rahatsız etmesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Çocuğun ailesi Danyıldız hakkında çocuklarını darbettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

        Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. Taylan Özgüç Danyıldız’ın ifadesinde Körfez’de bulunan evlerine geldiğini bu sırada komşularının sürekli rahatsız ettiğini, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptığını, tartışmada sinirlerine hakim olamadığı söylediği iddia edildi.

        ‘SABIRLI OLMALIYDIM HİÇ ÇIKMAMALIYDIM’

        Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak açıklama yayınladı. ‘Ayladır devam eden bir işkenceydi, böyle sevgi olmaz sevmeyin abi’ başlığı ile yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “Birçok gerçek olmayan bilgi var. Olayı ben anlatayım. Ben şu an İzmit’teyim. Normalde burada oturmuyorum. Burada bir aile evimiz var. Ben arada buraya geldiğimde bu evin konumundan dolayı beni inanılmaz rahatsız ediyorlar. Evimin bahçesine giriyorlar. Gelip zile basmalar, küfretmeler, evimin önüne gelip küfredip kaçmalar, girdiğim andan itibaren nereden haberleri oluyorsa beni sürekli bir taciz etme durumu var. 15 kişilik gençler çocuklar, tek kişi de gelmiyorlar. Bunları defalarca sözlü şekilde uyardım insan gibi. Sabrettim. Bakın eve geliyorum, yorgunum. Yatıyorsun adam evin önüne gelip bağırıyor. Sen dışarı çıkınca da kaçıyor. Ya insana zorla cinnet geçirtip tahrik et, küfür et. Ailevi değerlerine küfür et evinin önüne gelip. Sonra da karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Patende yeni hedef uluslararası başarı
        Patende yeni hedef uluslararası başarı
        Serinlemek için denize giren Atakan boğuldu
        Serinlemek için denize giren Atakan boğuldu
        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        5 Kişinin öldüğü kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
        5 Kişinin öldüğü kazaya neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı