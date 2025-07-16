Testo Taylan 14 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

TESTO Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 14 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Danyıldız, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkiinde meydan geldi. Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Körfez ilçesinde bulunan aile evine geldi. Burada komşuları olan 14 yaşındaki bir çocuğun kendisini rahatsız etmesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Çocuğun ailesi Danyıldız hakkında çocuklarını darbettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. Taylan Özgüç Danyıldız’ın ifadesinde Körfez’de bulunan evlerine geldiğini bu sırada komşularının sürekli rahatsız ettiğini, küfür ve hakaret içeren konuşmalar yaptığını, tartışmada sinirlerine hakim olamadığı söylediği iddia edildi.