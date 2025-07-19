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        Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi; o anlar kamerada

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-605 kara yolunda hafif ticari araç sürücüsünün hasta taşıyan ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:40
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        Hasta taşıyan ambulansa yol vermedi; o anlar kamerada
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-605 kara yolunda hafif ticari araç sürücüsünün hasta taşıyan ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde D-605 kara yolu İzmit geçişi Kandıra yolu mevkisinde meydana geldi. Hasta taşıyan ambulansın şoförü, siren ve korna çalarak yol istedi. Siren ve kornaya rağmen plakası 34 DP 4511 olan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansa yol vermeyerek aracıyla sol şeritten ilerlemeye devam etti. Ambulans şoförünün kornaya ısrarla basmasının ardından hafif ticari araç, sağ şeride geçti. O anlar, ambulans şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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