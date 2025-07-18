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        Kocaeli'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:05 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:05
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        Kocaeli'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde oyun parkında çıkan yangın söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi Rehber Sokak'taki çocuk oyun parkından alevler yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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