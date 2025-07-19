Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'deki Cebeci sahilinde cankurtaran tatbikatı yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kandıra'nın Cebeci sahilinde tatbikat düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'deki Cebeci sahilinde cankurtaran tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kandıra'nın Cebeci sahilinde tatbikat düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tatbikatı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır izledi.

        Tatbikat öncesinde İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, protokol üyelerine KOSKEM'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Senaryo kapsamında, güvenli alan dışında denize giren bir kişinin yardım çağrısı üzerine cankurtaran ekipleri harekete geçti.

        Müdahale sonucu denizden çıkarılan kişiye sahilde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ardından kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Tatbikatın ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, KOSKEM ekiplerinin 15 Haziran'dan bu yana sahillerde görev yaptığını belirterek, ekiplerin son bir ayda 887 vatandaşı kurtardığını kaydetti.

        KOSKEM'in 2005'den bu yana toplam 21 bin 707 kişiyi hayata döndürdüğünü vurgulayan Büyükakın, "Yaz boyunca sahillerimizde görev başında olan ekiplerimize güvenin, uyarılarını lütfen dikkate alın. Hep birlikte güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirelim." ifadelerini kullandı.

        KOSKEM, mavi bayraklı Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Defne plajlarının yanı sıra Sarısu ile Darıca Bayramoğlu Halk Plajı’nda cankurtaran hizmeti sunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Kuzey Kutbu'nda araştırma yapan lise öğrencisinin hedefi bilim insanı olmak
        Kuzey Kutbu'nda araştırma yapan lise öğrencisinin hedefi bilim insanı olmak
        Kocaeli'de bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        Kocaeli'de bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü
        Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü
        Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 12 milyar dolara yaklaştı
        Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 12 milyar dolara yaklaştı
        Kocaeli'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de CLIMPS projesinin final toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de CLIMPS projesinin final toplantısı yapıldı