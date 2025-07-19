Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle öldürdü.

        Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak'ta sabah saatlerinde F.O. ile kocası Ş.O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine F.O, evde bulunan tüfekle eşine ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ş.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ş.O'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Zanlı F.O. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'yi metroya kavuşturacak projede çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de uyuşturucu ve mühimmat ele geçirilen operasyonun şüphelisi tutuk...
        Kocaeli'de uyuşturucu ve mühimmat ele geçirilen operasyonun şüphelisi tutuk...
        Ot yangınında alevler geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki malzemelere sıçra...
        Ot yangınında alevler geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki malzemelere sıçra...