Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde Fatmanur O., tartıştığı eşi Şükrü O.’yu (29) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak’ta 2 katlı bir binanın 1’inci katında meydana geldi. Fatmanur O. ile eşi Şükrü O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatmanur O., tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şükrü O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü O.’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatmanur O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bu arada çiftin 1 çocukları olduğu, kaldıkları evin Fatmanur O.’nun babasına ait olduğu öğrenildi.