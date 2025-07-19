Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde Fatmanur O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde Fatmanur O., tartıştığı eşi Şükrü O.’yu (29) tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, sabaha karşı Alikahya Fatih Mahallesi Keleşler Sokak’ta 2 katlı bir binanın 1’inci katında meydana geldi. Fatmanur O. ile eşi Şükrü O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatmanur O., tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şükrü O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü O.’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatmanur O. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Bu arada çiftin 1 çocukları olduğu, kaldıkları evin Fatmanur O.’nun babasına ait olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 12 milyar dolara yaklaştı
        Kocaeli'nin ihracatı 6 ayda 12 milyar dolara yaklaştı
        Kocaeli'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de CLIMPS projesinin final toplantısı yapıldı
        Kocaeli'de CLIMPS projesinin final toplantısı yapıldı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'de 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı