Ot yangınında alevler geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki malzemelere sıçradı

Balçık Mahallesi 3265 Sokak’ta saat 14.00’da ot yangını çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen ve yaklaşık 6 dönüm alana yayılan yangın, bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki malzemelere sıçradı. Yangına itfaiye ve orman işletmesi ekipleri müdahale etti. İş makinesiyle de destek verilen çalışmalarla yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

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