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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 21.07.2025 - 09:53
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        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Erenler Mahallesi Gazenfer Bilge Bulvarı'nda Y.C'nin kullandığı 41 SP 405 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobil bariyerin üzerinde kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki E.Y, Y.K, Fatih Aslan, ve Ömer Beyan yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aslan ve Beyan kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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