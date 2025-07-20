Kocaeli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sultanorhan Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi'nden geçen yolda, U.Ç. yönetimindeki 41 AZY 588 plakalı motosiklet ile U.A. idaresindeki 10 PV 891 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü U.Ç. ile motosikletteki E.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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