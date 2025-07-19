Tamircileri izlerken takozun kayması sonucu başı damper kapağına sıkışan şoför öldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tamir için götürdüğü yerde ustaları islerken takozun kayması sonucu hafriyat kamyonunun damper kapağına başı sıkışan şoför, hayatını kaybetti.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tamir için götürdüğü yerde ustaları islerken takozun kayması sonucu hafriyat kamyonunun damper kapağına başı sıkışan şoför, hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Sultan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1176/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Yılmaz (50), 34 ETK 075 plakalı hafriyat kamyonunu arıza nedeniyle tamirciye götürdü. Çalışanlar yarım şekilde kaldırılan damperin içinde kaynak yaparken kamyon şoförü Yılmaz, takoz konularak açık kalan kapaktan ustaları izlemeye başladı. Bir süre sonra takozun yerinden kaymasıyla hızla kapanan kapak, Yılmaz'ın başını damper arasında sıkıştırdı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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