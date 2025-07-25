TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1 ölü, 6 yaralı (2)
AĞIRYARALANAN HOSTES KURTARILAMADITEM yolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsünde hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AĞIRYARALANAN HOSTES KURTARILAMADI
TEM yolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsünde hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz, ikindi namazı sonrası İstanbul Ayazağa'da toprağa verildi.
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