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        TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1 ölü, 6 yaralı (2)

        AĞIRYARALANAN HOSTES KURTARILAMADITEM yolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsünde hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:45
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        TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1 ölü, 6 yaralı (2)
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        AĞIRYARALANAN HOSTES KURTARILAMADI

        TEM yolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsünde hostes olarak çalışan Ayça Yılmaz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz, ikindi namazı sonrası İstanbul Ayazağa'da toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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