Servis minibüsü, sağ şeritte duran araca çarptı: 2 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tarık D. (24) idaresindeki 41 P 3048 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre sağ şeritte duran Betül A. (19) idaresindeki 34 KY 1140 plakalı hafif ticari araca çarptı. Servis minibüsü ardından 34 NKR 937 plakalı otomobile ve bariyerlere çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Betül A. ile Tarık D. ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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