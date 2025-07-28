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        Servis minibüsü, sağ şeritte duran araca çarptı: 2 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sağ şeritte duran hafif ticari araca, servis minibüsü çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:05
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        Servis minibüsü, sağ şeritte duran araca çarptı: 2 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sağ şeritte duran hafif ticari araca, servis minibüsü çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tarık D. (24) idaresindeki 41 P 3048 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre sağ şeritte duran Betül A. (19) idaresindeki 34 KY 1140 plakalı hafif ticari araca çarptı. Servis minibüsü ardından 34 NKR 937 plakalı otomobile ve bariyerlere çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Betül A. ile Tarık D. ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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