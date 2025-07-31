2 kişiyi yarım kilo altın ve 85 bin dolar dolandıran şüpheliler, Osmangazi Köprüsü'nde yakalandı

KOCAELİ'inin Başiskele ilçesinde bir kişiyi 500 gram altın, Yalova'da da bir kişiyi 85 bin 400 dolar dolandıran 2 şüpheli Osman Gazi Köprüsü’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başiskele ilçesinde 29 Temmuz günü kendisini telefonla arayarak polis olduğunu söyleyen kişilere 500 gram altın veren bir kişi, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ç.Ç. ve A.K. olduğunu belirledi. Ç.Ç. ve A.K.’yı takibe alan polisler, 2 şüpheliyi 30 Temmuz günü Osman Gazi Köprüsü çıkışında yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, Yalova’da da aynı yöntem ile dolandırdıkları bir kişiden aldıkları 85 bin 400 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ç. ve A.K. tutuklanırken, ele geçirilen 85 bin 400 dolar sahibine teslim edildi.