Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        2 kişiyi yarım kilo altın ve 85 bin dolar dolandıran şüpheliler, Osmangazi Köprüsü'nde yakalandı

        KOCAELİ'inin Başiskele ilçesinde bir kişiyi 500 gram altın, Yalova'da da bir kişiyi 85 bin 400 dolar dolandıran 2 şüpheli Osman Gazi Köprüsü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:43 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişiyi yarım kilo altın ve 85 bin dolar dolandıran şüpheliler, Osmangazi Köprüsü'nde yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'inin Başiskele ilçesinde bir kişiyi 500 gram altın, Yalova'da da bir kişiyi 85 bin 400 dolar dolandıran 2 şüpheli Osman Gazi Köprüsü’nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Başiskele ilçesinde 29 Temmuz günü kendisini telefonla arayarak polis olduğunu söyleyen kişilere 500 gram altın veren bir kişi, dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ç.Ç. ve A.K. olduğunu belirledi. Ç.Ç. ve A.K.’yı takibe alan polisler, 2 şüpheliyi 30 Temmuz günü Osman Gazi Köprüsü çıkışında yapılan operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, Yalova’da da aynı yöntem ile dolandırdıkları bir kişiden aldıkları 85 bin 400 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ç. ve A.K. tutuklanırken, ele geçirilen 85 bin 400 dolar sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
        CANLI İZLE | Shakhtar Donetsk-Beşiktaş
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil

        Benzer Haberler

        Bıçakla yaralandı, otomobille takip edip, pompalı ile ateş açtı: 5 yaralı
        Bıçakla yaralandı, otomobille takip edip, pompalı ile ateş açtı: 5 yaralı
        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüph...
        Kocaeli'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüph...
        Kocaeli'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)
        Özel: Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor
        Özel: Erdoğan, yenemediğini içeri atıyor