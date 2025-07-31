Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan, yasak bulunmayan plajlarda dubaların dışına çıkmamaları istendi.
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