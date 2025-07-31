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        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:27
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        Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan, yasak bulunmayan plajlarda dubaların dışına çıkmamaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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