Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

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