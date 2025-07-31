Kocaeli'de silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan E.Ç'nin yanı sıra olay yerinde bulunan B.G, A.Ç. ve Y.E. de tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

E.Ç, olayın ardından yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Güneş Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra otomobille E.Ç'nin evine gelen F.Ö, tüfekle E.Ç'ye ateş etti.

Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, F.Ö. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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