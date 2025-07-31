El freni çekilmeyen otomobil, kayalardan uçtu

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi, kazayı hafif atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.