Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        El freni çekilmeyen otomobil, kayalardan uçtu

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        El freni çekilmeyen otomobil, kayalardan uçtu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, kayalardan uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi, kazayı hafif atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil

        Benzer Haberler

        Depodaki 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı
        Depodaki 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı
        Kocaeli'de 2 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de 2 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'nin şampiyon patencileri hızını artırdı
        Kocaeli'nin şampiyon patencileri hızını artırdı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, yön tabelasına çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, yön tabelasına çarptı; 1 ölü, 4 yaralı
        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü
        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğ...
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan otomobildeki anne öldü, eşi ve 3 çocuğ...