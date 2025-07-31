Depodaki 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı
KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde çıkan depo yangınında 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı.
KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde çıkan depo yangınında 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı.
Yangın, sabah saatlerinde Kutluca köyü Emmezli Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Bilecik'e ait depodaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangında 400 bin lira değerinde saman ve yem balyası yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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