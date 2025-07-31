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        Depodaki 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde çıkan depo yangınında 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:10
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        Depodaki 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde çıkan depo yangınında 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı.

        Yangın, sabah saatlerinde Kutluca köyü Emmezli Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Bilecik'e ait depodaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangında 400 bin lira değerinde saman ve yem balyası yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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