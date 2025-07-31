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        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü

        KOCAELİi'nin Karamürsel ilçesinde, eşinin gözleri önünde bıçaklanan Uğur Deniz (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:25
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        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü
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        KOCAELİi'nin Karamürsel ilçesinde, eşinin gözleri önünde bıçaklanan Uğur Deniz (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Karamürsel Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki halı sahalar mevkisinde meydana geldi. Eşiyle sahilde yürüyen Uğur Deniz, daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkaran Ersin K., Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Deniz, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halı sahaya kaçan Ersin K., bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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