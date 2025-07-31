Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) karşılaştı.
Burada ikili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince E.K. gözaltına alındı.
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