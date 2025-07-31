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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 03:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 03:05
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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kayacık Mahallesi Muharrem Erdoğan Halı Saha mevkisinde, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.K. (41) ile 2 çocuk babası Uğur D. (36) karşılaştı.

        Burada ikili arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine E.K, Uğur D'yi göğüs bölgesinden bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince E.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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