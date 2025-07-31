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        Kocaeli'de 2 milyon 10 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 2 milyon 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:58
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        Kocaeli'de 2 milyon 10 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 2 milyon 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Kartepe ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 10 bin bandrolsüz boş makaron, 387 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 200 elektronik sigara ele geçirildi.

        3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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