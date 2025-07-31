Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)
KIZINIDARBEDEN ZANLIYI UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞZanlı Ersin K.
KIZINIDARBEDEN ZANLIYI UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ
Zanlı Ersin K.'nın dün gündüz saatlerinde kendi kızını darbettiği, olaya şahit olan Uğur Deniz'in ise uyardıktan sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Akşam saatlerinde eşiyle yürüyüş yapan Uğur Deniz'i gören Ersin K.’nın bıçakla saldırdığı öğrenildi. Eşinin gözü önünde aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz’in, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Deniz, bugün Karamürsel ilçesinde Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Uğur Deniz'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
TUTUKLANDI
Uğur Deniz'i eşinin yanında bıçaklayarak öldüren Ersin K. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Selda Hatun TAN/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),
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