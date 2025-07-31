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        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)

        KIZINIDARBEDEN ZANLIYI UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞZanlı Ersin K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 18:51 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:55
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        Eşinin yanında bıçaklanarak öldürüldü (2)
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        KIZINIDARBEDEN ZANLIYI UYARDIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Zanlı Ersin K.'nın dün gündüz saatlerinde kendi kızını darbettiği, olaya şahit olan Uğur Deniz'in ise uyardıktan sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Akşam saatlerinde eşiyle yürüyüş yapan Uğur Deniz'i gören Ersin K.’nın bıçakla saldırdığı öğrenildi. Eşinin gözü önünde aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz’in, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Deniz, bugün Karamürsel ilçesinde Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Uğur Deniz'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

        TUTUKLANDI

        Uğur Deniz'i eşinin yanında bıçaklayarak öldüren Ersin K. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

        Selda Hatun TAN/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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