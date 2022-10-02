Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ağaçta incir toplarken araç çarptı, bir gözü kör oldu!

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden 3 otomobil ve bir motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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