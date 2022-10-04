Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Hayvan Hakları Derneğince, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Karamürsel ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde toplanan ilçe protokolü ve öğrenciler, sahil boyunca yürüyerek barınaktaki sokak hayvanlarına mama verdi.

Dernek Başkanı Selma Pilatin Pek, hayvanların insan hayatında önemli yeri olduğunu belirterek, "Hayvanseverlerden rica ediyoruz; heves uğruna hayvan sahiplenip daha sonra sokağa bırakmayın. Onları bir aile ferdi gibi sahiplenin." dedi.

Etkinliğe, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Veteriner Hekim Mustafa Demir, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Serpil Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Mevlüde Şahin, Kocaeli Hayvan Hakları Derneği yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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