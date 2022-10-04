Kocaeli'de yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, binada çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Emekevler Mahallesi'nde bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanların sardığı binanın üçüncü katında mahsur kalan kadın, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın binada hasara yol açtı.

Olay yerine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bina sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.





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