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GTÜ'den 12 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

AA

GTÜ'den 12 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

KOCAELİ (AA) - Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) 12 bilim insanı yer aldı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesince yapılan çalışmalarda akademik performanslar, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterler değerlendirmeye alındı.

Bilim insanları bireysel çalışma alanlarına göre 22 bilimsel alan ve 176 alt bilim dalında sınıflandırılarak "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" şeklinde iki sıralama listesi oluşturuldu ve 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin araştırmacı, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeye hak kazandı.

Türkiye'den 857 akademisyenin bulunduğu listede, GTÜ'den yer alan 12 bilim insanı şöyle:

"Kimya Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yıldırım Erbil, Prof. Dr. Mehmet Melikoğlu, Doç. Dr. Rezan Demir Çakan, Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Prof. Dr. Vefa Ahsen, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Makine Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Babür Özçelik, Doç. Dr. Emel Kuram, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kobya, Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Usta."

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