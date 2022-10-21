Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası bulunan G.Ç'nin (39) saklandığı adres ekiplerce belirlendi.

Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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