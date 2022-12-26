Kocaeli'de Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi

AA

Kocaeli'de Kiraz Deresi'ni kirleten firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildi.

Kocaeli Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, Kiraz Deresi'nin renginin değiştiği ve çevre kirliliğine yol açtığı ihbarları üzerine ekiplerin harekete geçtiği bildirildi.

Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk akması üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldığı ifade edildi.

İncelemelerde bölgede faaliyette bulunan metal yiyecek, içecek kutusu üretimi yapan firmaya ait yağmur suyu hattından Kiraz Deresi’ne kirliliğin karıştığı, alınan su numunelerine laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, analiz sonuçları ve yapılan tespitler doğrultusunda, kirliliğe sebebiyet veren firmaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'nde 8 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'nde 8 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi:
YEREL HABERLER KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite ...
(Görüntülü) - DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 3 MİLYON 492 BİN LİRA CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DENİZİ KİRLETEN GEMİYE 3 MİLYON 492 BİN ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin ...
(Görüntülü) - EŞİNİ RESTORAN BAHÇESİNDE ÖLDÜREN KOCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - EŞİNİ RESTORAN BAHÇESİNDE ÖLDÜREN ...
Denizi kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza
YEREL HABERLER Denizi kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza
Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eşini restoran bahçesinde öldüren kocanın ifadesi ...
Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele ...
(Görüntülü) OĞLUNUN KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞININ BABASINI POMPALI TÜFEKLE YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OĞLUNUN KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞININ ...
Oğlunun kavga ettiği arkadaşının babasını pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Oğlunun kavga ettiği arkadaşının babasını pompalı ...
Kocaeli'de bir kişi, oğluyla kavga eden çocuğun babasını tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişi, oğluyla kavga eden çocuğun ...
(Görüntülü) KOCAELİ&#039;DE DEREDEKİ KİRLİLİĞE İNCELEME ?FİRMANIN MAZGALLARINDA KÖPÜKLENME GÖRDÜK?
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ'DE DEREDEKİ KİRLİLİĞE ...
Kocaeli'de kursu tamamlayan 62 aday hakem sahalarda görev alabilecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de kursu tamamlayan 62 aday hakem sahalarda ...
(Görüntülü) ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ESMA NUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ESMA NUR, SON ...
(Görüntülü) KOCAELİ&#039;DE DEREDEKİ KİRLİLİĞE İNCELEME
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ'DE DEREDEKİ KİRLİLİĞE ...
Kocaeli'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin İzmir'de yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin ...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz Deresi'nin rengi değişti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de atık suların karıştığı Kiraz ...
Eski eşinin öldürdüğü Esma Nur, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Eski eşinin öldürdüğü Esma Nur, son yolculuğuna ...
Kıymet'i restoranda tabancayla vuran eşi tutuklandı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kıymet'i restoranda tabancayla vuran eşi tutuklandı / ...
Kocaeli'de deredeki kirliliğe inceleme (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de deredeki kirliliğe inceleme (2)
(Görüntülü) KIYMET&#039;İ RESTORANDA TABANCAYLA VURAN EŞİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIYMET'İ RESTORANDA TABANCAYLA VURAN ...
Kıymet'i restoranda tabancayla vuran eşi tutuklandı
YEREL HABERLER Kıymet'i restoranda tabancayla vuran eşi tutuklandı
(Görüntülü) KOCAELİ&#039;DE DEREDEKİ KİRLİLİĞE İNCELEME
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ'DE DEREDEKİ KİRLİLİĞE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.