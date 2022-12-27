Gölcük'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.
Merkez Mahallesi Preveze Caddesi'nde, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinin tahliyesi başladı.
Bölgede, 15 Ocak'a kadar yıkım çalışmalarının startı verilecek.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kentsel dönüşüm için ev ve iş yerlerine 15 Ocak'a kadar tahliye süresi verildiğini belirterek, "Bu aşamada tahliyesi gerçekleşen ev ve iş yerleri var. 5 Ocak'ta yıkım ihalesi yapılacak. Yıkım ihalesi yapıldığı anda tahliyesi gerçekleşen binaların yıkımına başlanacak. Yıkımın tamamı gerçekleştikten sonra Yapı Genel Müdürlüğünce yapım için ihale yapılarak çalışmalar en hızlı şekilde başlayacaktır." dedi.