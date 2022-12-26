GÜNCELLEME - Kocaeli'de milli karatecinin bıçakla yaralanmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün iki grup arasında çıkan kavgada milli karateci Umut Eren Gündoğ'un bıçakla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan E.C.A. (20) ile E.A'nın (17) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürülen zanlılardan E.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada, Bursa Büyükşehir Belediyespor sporcusu milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçakla yaralanmış ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kavganın ardından kaçan şüpheliler E.C.A. ile E.A. polislerce gözaltına alınmıştı.

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