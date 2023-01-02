Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaya yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaya hastanede tedavi altına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde seyreden E.K. idaresindeki 35 AS 0090 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y'ye (67) çarptı.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



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