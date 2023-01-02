Kocaeli'de üst geçitteki asansörün kamerasına zarar veren kişiye suç duyurusu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 kara yolunda bulunan üst geçidin asansöründeki güvenlik kamerasına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmit geçişinde bulunan üst geçitteki asansörün güvenlik kamerasına zarar verildiğini belirleyen ekipler bölgeye gitti.

Ekipler, kameradaki zararı gidererek tekrar çalışmasını sağladı. Kayıtları inceleyen ekipler, asansöre binen bir kişinin içtiği sigarayı kameraya tutarak zarar verdiğini tespit etti.

Büyükşehir Belediyesi, bunun üzerine ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilmenizi isteriz ki, kötüler her zaman kötüdür." ifadesi kullanıldı.

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