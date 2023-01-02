Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaca çarpan minibüsteki yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selimiye Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde S.A. idaresindeki 41 H 6632 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü S.A. ile yolcu H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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