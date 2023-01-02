GÜNCELLEME- Kocaeli'de çay yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken alev alan çay yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Mehmet Şirin U. idaresindeki 34 NN 6677 plakalı tırın motor kısmında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede çay yüklü dorseye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi, dorsede hasar oluştu.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara istikametindeki ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Ankara yönünde tek şeritten sağlanan ulaşım, dorsedeki ürünlerin taşınması ve tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.





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