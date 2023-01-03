Kocaeli'de çiftlikte çalışanların kaldığı evde çıkan yangın hasara neden oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde besi çiftliğinde çalışanların konakladığı ev çıkan yangında hasar gördü.



Acısu Mahallesi Kahve Sokak'ta bulunan Serkan Y'ye ait büyükbaş besi çiftliğindeki ahırın üzerinde yer alan ve çalışanların konakladığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede evin çatısını kapladığı yangın dolayısıyla hayvanlar zarar görmeden ahırdan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde hasar meydana geldi.

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