Kocaeli'de tramvay inşaatından bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tramvay inşaatından bakır kablo çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde tramvay inşaatından bakır kablo çalınmasına ilişkin yapılan çalışmada, şüphelinin kimliği belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli T.Y, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne götürüldü.

Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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