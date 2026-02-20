Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 23:41 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:41
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, Kartepe'de S.Ş'nin ruhsatsız umuma açık hale dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.

        Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesilirken, 4 bin 350 liraya el konuldu.

        S.Ş. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

