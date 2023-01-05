Kocaelili sürat patenci Toprak Efe Eroğlu EYOF kadrosuna alındı

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KOCAELİ (AA) - Körfez Buz Sporları Kulübünün 16 yaşındaki sürat pateni (short track) sporcusu Toprak Efe Eroğlu, 16. Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali (EYOF) kadrosuna dahil edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) himayesinde Avrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) iki yılda bir düzenlenen festival, bu yıl 21-28 Ocak'ta İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 9 dalda 11 kız ve 14 erkek sporcuyla katılacağı EYOF'ta, 49 ülkeden 14-18 yaş arasında sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard branşlarında mücadele edecek.

Çalışmalarını bir süredir Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) kapsamında Erzurum'da sürdüren Kocaelili sporcu Toprak Efe Eroğlu ile antrenörü Cemre Karaduman, EYOF kafilesine giren isimler oldu.

Kulübün ikinci başkanı Çiğdem Eroğlu, AA muhabirine, her sporcunun hayali olan olimpiyatlar kadar önemli gördükleri EYOF organizasyonuna sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

EYOF'a katılacak Türk kafilesine başarılar dileyen Eroğlu, "Sporcumuzun kafilede yer alması tarif edilemez bir mutluluk. Altyapıda, ülkemize olimpiyat altıncılığı gururu yaşatan Furkan Akar'ın izinden giden çok başarılı sporcular var. Ülkemizi temsil edecek Toprak Efe Eroğlu, Muhammed Bozdağ, Sude Naz Kahraman ve Amine Aybüke Turgut'un EYOF'tan madalyalarla dönmesini diliyoruz. Altyapıda bu isimler ve bunların dışında yetenekli sporculara sahip Türk Milli Takımı'nın önümüzdeki yıllarda başarısının artacağını, 2026 Olimpiyatları'na damga vuracağını düşünüyorum." diye konuştu.

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