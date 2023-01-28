Kocaeli'de su tasarrufuna duyarlı vatandaşlara tiyatro bileti hediye edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de su tasarrufuna dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte, açık bırakılan çeşmeyi kapatan vatandaşlar tiyatro biletiyle ödüllendirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Şube Müdürlüğü gönüllüleri, yağışların azalması nedeniyle ülke genelinde barajlarda su seviyesinin azalmasına dikkati çekmek ve duyarlılık oluşturmak için İzmit Cumhuriyet Bulvarı'nda sosyal deney gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Bulvarı'ndan geçen bazı vatandaşlar, açık bırakılan çeşmeyi fark etmezken, birçok duyarlı vatandaş ise suyun boşa akmasını engelledi.

Çeşmeyi kapatan ve alkışlarla karşılanan duyarlı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu anlar ise Cumhuriyet Bulvarı'nın farklı noktalarına konulan kameralarla kayda alındı.

Duyarlı vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından 2 kişilik tiyatro bileti ile İSU'ya ait kupa bardak hediye edildi.



Ayrıca bu kişilere, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın imzasını taşıyan ve üzerinde "Merhaba, ben su. Dünyada ısı dengesini muhafaza etmek ve canlı çeşitliliğini korumak için çabalıyorum ve bunun için ilave bir gayret istemiyorum. İhtiyacım olan sadece saygı. Beni duyduğun ve sesime kulak vererek bu yok oluşa engel olduğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın." yazılı teşekkür belgesi verildi.

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