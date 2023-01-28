Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Operasyonda, 6,20 gram sentetik kannabinoid ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapılan diğer zanlı ise serbest bırakıldı.







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