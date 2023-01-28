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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

AA

Kocaeli'de 50 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda giren 50 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanan 50 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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