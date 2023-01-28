Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan kadının eşi "cinayet" şüphesiyle tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 15 yıl önce kaybolan eşini öldürdüğü iddia edilen koca, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde yaşayan Ayşegül S'nin (24), 14 Şubat 2008'de evden çıktıktan sonra kaybolmasıyla ilgili çalışma yürüttü. O dönem yapılan araştırmalara rağmen genç kadınla ilgili bilgiye ulaşamayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Ayşegül S'nin kayıp dosyasını yıllar sonra yeniden ele aldı.

İncelemeler sonucu 15 yıldır kayıp olan Ayşegül S'nin öldürülmüş olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, eşi S.S. ve kayınvalidesi F.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.S. tutuklandı, F.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayşegül S'nin öldürüldüğü ve cesedinin Menekşe Yaylası mevkisine atıldığını değerlendiren ekipler, araştırmalarını sürdürüyor.

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