Kocaeli'de araçta kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen sürücü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de araçta kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Gölcük ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçta sürücünün, yanındaki genç kıza şiddet uyguladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı takibe aldı.

Polisi fark eden sürücü Ö.S. ( 22) kovalamacanın ardından Başiskele ilçesinde yakalandı.

Olay yerine gelen ambulansta, genç kız sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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