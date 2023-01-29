Kocaeli'de kauçuk boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kauçuk boya fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İnönü Mahallesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 7. Cadde'de kauçuk boya üretimi yapan fabrikanın yağ kazanında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede söndürülen yangında, kazanda hasar oluştu.

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