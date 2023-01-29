Kocaeli'de 3 bin 109 paket kaçak sigara ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 109 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Bir ev ve araçta yapılan aramada, 3 bin 109 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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