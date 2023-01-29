Kocaeli'de suçüstü yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri iş yerinde suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki bir iş yerinin deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İş yerine gelen ekipler, zanlılar H.T, A.B. ve H.T'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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