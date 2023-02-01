Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yakalanan 8 düzensiz göçmen Adana'daki geçici barınma merkezine gönderildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kolluk kuvvetlerince kayıtsız olduğu tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Söz konusu düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerinin refakatinde Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ne yollandı.



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