Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Otoyolun Gebze Balçık Gişeleri mevkisinde seyreden S.K. idaresindeki FF 6576 plakalı işçi servisi, bağlantı yolunda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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